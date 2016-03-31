Рада рассматривает вопросы реформирования финсектора и увольнения судей

Как передает корреспондент УНИАН, в целом сегодняшней повесткой дня предусматривается рассмотрение значительного количества экономических вопросов. В частности, будут рассматриваться законопроекты о страховании, о финансовой реструктуризации.

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Также будут рассмотрены изменения в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы.

Кроме того, сегодня ожидается рассмотрение вопросов об увольнении судей и предоставлении согласия на задержание и арест отдельных судей.

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Предполагается и рассмотрение вопроса о назначении ряда внеочередных местных выборов.