В НУ-НС считают, что без ЕЦ внеочередную сессию не соберут

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что НУ-НС должен поддержать инициативу БЮТ о проведении внеочередной сессии Верховной Рады для принятия изменений в госбюджет.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам народного депутата, на данный момент он не знает, выходил ли уже БЮТ официально с соответствующим предложением к руководителю фракции НУ-НС Вячеславу КИРИЛЕНКО. «Но я считаю, что вопрос изменений в бюджет заслуживает на то, чтобы депутаты прервали свой отпуск. Это был бы достойный поступок», - сказал он.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, проведение внеочередной сессии во многом зависит от депутатов, принадлежащих к партии «Единый Центр». По его словам, если они согласятся голосовать за изменения, то внеочередная сессия может состояться. «В ином случае мы не наберем 226 голосов», - сказал народный депутат.

В то же время, по его словам, с предложением о проведении внеочередной сессии должна выйти не только фракция БЮТ, но и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО. «Она должна предложить это Президенту и заручиться его поддержкой», - сказал он.

При этом Т.СТЕЦЬКИВ считает, что проведение внеочередной сессии является маловероятным. Он объяснил это тем, что существует большая напряженность между Президентом и премьером, и если они не смогли договориться о принятии изменений в бюджет во время предыдущей сессии, то вряд ли договорятся сейчас.

В то же время Т.СТЕЦЬКИВ считает, что нет таких позиций в проектах законов, внесенных Президентом и правительством, по которым нельзя было бы найти компромисс.

Как сообщал УНИАН, 11 июля, в последний день работы второй сессии Верховной Рады 6-го созыва, ВР отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету-2008, предложенный Кабинетом Министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета.

В то же время председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая сессию ВР, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения в государственный бюджет можно будет созвать внеочередную сессию.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 15 июля заявила о необходимости принятия изменений в госбюджет на внеочередной сессии Верховной Рады.

«Я просила бы: не теряйте времени, абсолютно не факт, что все (депутаты – УНИАН) выехали и не готовы собраться. Я думаю, что если выйти и тщательным образом поработать вместе со мной, в частности, с отдельными депутатами, с лидерами фракций, если реально дать им почувствовать, что потеряли сегодня области от непринятия этого бюджета, – я не исключаю, что все же найдутся лидеры фракций, у которых есть хотя бы остатки совести, чтобы собраться и, не ожидая сентября, все-таки принять изменения и дополнения в бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 16 июля, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО сообщил, что фракция БЮТ собирает подписи для проведения внеочередной сессии Верховной Рады.