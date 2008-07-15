Депутат БЮТ: пытаемся убедить и фракцию коммунистов, и Блок Литвина

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины не выгодны ни правящей коалиции, ни оппозиции, считает народный депутат от БЮТ Геннадий ЗАДИРКО. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам депутата, «недавние выборы в Киеве показали усталость людей, и этот фактор невозможно не учитывать. Ведь в Киеве 50% избирателей не пришли голосовать, а раньше активность жителей столицы была 80%».

«Сегодня общественное мнение Украины не поддерживает идею новых выборов, - объяснил Г.ЗАДИРКО, - И мы как реалисты понимаем, что люди не придут, и непонятно уже какие политические расклады мы будем потом иметь».

По его мнению, «ситуация досрочных выборов не выгодна не только коалиции, но и оппозиции не очень выгодна».

Поэтому для достижения политической стабильности в Украине необходима договоренность депутатов, считает Г.ЗАДИРКО. «Мы продолжаем работу по договоренности. Сегодня делаем все возможное, чтобы убедить и фракцию коммунистов, и Блок Литвина. Есть возможность и политических компромиссов, и договоренностей», - отметил депутат. И добавил: «Политика – это искусство возможного, поэтому любой компромисс – это будет успех для Украины».

«Но я уверен, что к сентябрю месяцу мы вернемся к рассмотрению бюджета, и я очень надеюсь, что бюджет будет проголосован», - заключил Г.ЗАДИРКО, подчеркнув, что надеется на продуктивную работу парламента, на «здравый смысл украинских политиков».