"Народный фронт" призывает фракцию БПП созвать завтра учредительное собрание по созданию новой коалиции - Бурбак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак журналистам перед встречей президента Украины Петра Порошенко с лидерами фракций.

Он отметил, что завтра необходимо "собрать учредительное собрание коалиции с участием президента, спикера, премьер-министра, где обсудить вопрос создания новой коалиции".

По его словам, после создания коалиции необходимо выработать коалиционное соглашение, программу действий правительства. Бурбак добавил, что после этого должна быть обсуждена программа действий правительства и новый состав правительства. На вопросы как он расценивает то, что фракция БПП заявила о выходе из коалиции, Бурбак отметил: "Это еще раз подтверждает тот тезис, что Народный фронт последовательная и ответственная партия, которая неоднократно заявляла, что она будет последней, которая покинет коалицию "Европейская Украина".

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Как сообщал УНИАН, заместитель лидера парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция БПП приняла решение остановить членство в коалиции, пока не будет принято решение об избрании нового премьера.