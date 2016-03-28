Порошенко анонсировал создание донорского фонда с участием ЕС и США для восстановления Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после установления мира на Донбассе будет создан донорский фонд с участием ЕС, США и других стран для восстановления инфраструктуры в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время выступления в Краматорске.

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«Сразу, как будет установлен мир, реализуется еще один важный пункт Минских договоренностей – создание огромного донорского фонда, в котором будут участвовать представители ЕС, лидеры которых четко взяли на себя это обязательство, наши партнеры из США, со всего мира, фонд восстановления Донбасса, работающих предприятий», - заявил он.