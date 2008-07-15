Тимошенко портит отпуск лидерам фракций

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО продолжает консультации относительно возможности принятия изменений в государственный бюджет 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на селекторном совещании с руководителями облгосадминистраций.

«Я буду находить компромиссы с лидерами всех фракций (парламента) для того, чтобы в самое ближайшее время, как только это будет возможно, на базе договоренностей и компромиссов был найден выход и изменения к бюджету на 2008 год все-таки были проголосованы», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ей «стыдно» за то, что часть демократической коалиции, в частности, представители партии «Единый Центр», фактически сорвали принятие изменений в бюджет, которые были крайне необходимы стране и людям.

В результате, отметила она, Аграрный фонд не получит 1,2 млрд. грн., не будет средств на строительство этим летом дорог, пенсионеры не будут получать с 1 июля повышенную пенсию, и регионы не получат дополнительных средств для выполнения различных программ.

«Вот результат такой плачевной работы… Но не все потеряно, и изменения к бюджету мы будем принимать настолько быстро, насколько сможем найти компромисс с другими фракциями, которые могут поддержать сегодня демократическую коалицию», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада отказалась принять в первом чтении как проект изменений к государственному бюджету на 2008 год, предложенный Кабинетом министров, так и президентский законопроект, и направила оба документа на рассмотрение Бюджетного комитета для подготовки к повторному первому чтению.

Между тем, председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая сессию парламента, сказал, что в случае возникновения у депутатов желания принять изменения в госбюджет можно будет созвать внеочередную сессию.