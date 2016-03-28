Луценко предсказал, что БПП сегодня официально выдвинет в премьеры Гройсмана

Сегодня должно состояться заседание фракции БПП, на котором, скорее всего, будет принято решение об официальном выдвижении Владимира Гройсмана в премьер-министры. Об этом журналистам в кулуарах Рады заявил лидер фракции БПП Юрий Луценко. Его цитирует "112 Украина".

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"Сегодня вечером, примерно в пять часов, заседают практически все фракции парламента, которые будут решать политические вопросы. Наша фракция, которая делегировала меня на переговоры с правом внесения кандидатуры премьер-министра, сегодня примет официальное решение о выдвижении Владимира Гройсмана, я, зная настроения депутатов, думаю, что оно будет положительным. Такое же решение должны принять и другие фракции", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, БПП выдвинул Гройсмана на должность премьер-министра и предложил "Народному фронту" определить своего кандидата на должность председателя ВР.

Как сообщалось, съезд БПП поддержал кандидатуру Гройсмана на должность премьера 25 марта.