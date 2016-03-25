Amnesty International: убийство Грабовского должно быть расследовано быстро, эффективно и беспристрастно

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявила старший директор исследований организации Анна Нейстат, «убийство адвоката по уголовным делам является ужасным преступлением, и власти Украины должны немедленно принять все необходимые меры, чтобы начать исправлять это крайне серьезное злоупотребление правами человека и правосудием».

По ее словам, похищение и убийство Грабовского должны быть быстро, эффективно и беспристрастно расследованы, а виновные привлечены к ответственности в ходе справедливых судебных процессов.

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Согласно заявлению правозащитников, Юрий Грабовский «неоднократно подвергался преследованиям и запугиванию в связи с его работой в качестве адвоката», в частности, жаловался, что его преследует власть за его роль как защитника российского гражданина Александра Александрова – одного из двух россиян, задержанных в мае 2015 года на Луганщине во время боя против украинских военных, суд над которым по обвинениям в терроризме, незаконном владении оружием и незаконном пересечении границы продолжается в Киеве; оба сначала признали, что являются спецназовцами одной из частей Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, и после общения с адвокатами на суде отказались от этих слов.

Кроме того, заявляют в организации, адвокат второго из задержанных в том бою, Евгения Ерофеева, Ольга Соколовская тоже жаловалась на неоднократное преследование и угрозы в связи с ее работой в этом деле. Поэтому Amnesty International призвала предоставить ей эффективную защиту, чтобы она могла безопасно выполнять свою законную работу адвоката.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины проинформировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Грабовский был адвокатом задержанного на Донбассе российского спецназовца Александра Александрова.