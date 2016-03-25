Луценко считает, что Рада не очень "горит желанием" преодолеть политический кризис

Лидер фракции “Блока Петра Порошенко” Юрий Луценко считает, что Верховная Рада не очень “горит желанием” преодолеть политический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после презентации председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом его программы как кандидата на должность премьера лидерам фракций.

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“У меня нет оптимизма относительно того, что парламент - и “Народный фронт”, и другие политические силы, - очень горят желанием завершить политический кризис”, - заявил Луценко, отвечая на вопрос, удастся ли на следующей неделе избрать нового премьера.

Он отметил, что только что перед ним комментарий давал представитель “Народного фронта”, который “сказал, что «БПП», оказывается, должна выполнить условия перед тем, как “Народный фронт” это рассмотрит”.

“Таким условием он назвал выдвижение кандидата (на должность премьера - УНИАН) - я его предложил. Таким условием он называет также программу кандидата – только что ее заслушали представители всех фракций. И таким условием он почему-то называет еще и объявление состава Кабинета министров. Но если открыть Конституцию, то он прекрасно знает, что только избранный премьер после консультаций с фракциями коалиции может озвучить состав Кабмина”, - подчеркнул Луценко, добавив, что именно так формировался и правительство Арсения Яценюка, поэтому нельзя выдвигать разные условия для разных кандидатов.

Кроме того, по поводу требований различных политических сил, Луценко отметил, что решение о продаже земли не относится к компетенции премьер-министра и даже правительства - это компетенция Верховной Рады.

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Как сообщалось, 24 марта «БПП» предложил кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра.

Гройсман заявил о готовности возглавить правительство, если его кандидатуру поддержат фракции коалиции.

Сегодня, 25 марта, Гройсман представил лидерам фракций свою программу деятельности на посту главы правительства.