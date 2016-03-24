Луценко: Если на следующей неделе кризис не будет преодолен, единственный путь - досрочные выборы
17:18, 24 марта 2016Политика
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Председатель парламентской фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявляет, что если на следующей неделе политический кризис не будет преодолен, единственным путем для изменений являются досрочные выборы.
Луценко заявил о возможном назначении досрочных выборов Рады / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.
“Уверен, если мы на следующей неделе не преодолеем политический кризис, то единственный путь для изменений в Украине лежит через досрочные выборы, что является огромной угрозой для дестабилизации и политической, и экономической, и даже государственной жизни в Украине”, - сказал Луценко.
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