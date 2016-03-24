Луценко: Если на следующей неделе кризис не будет преодолен, единственный путь - досрочные выборы

17:18, 24 марта 2016
Политика
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Председатель парламентской фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявляет, что если на следующей неделе политический кризис не будет преодолен, единственным путем для изменений являются досрочные выборы.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

“Уверен, если мы на следующей неделе не преодолеем политический кризис, то единственный путь для изменений в Украине лежит через досрочные выборы, что является огромной угрозой для дестабилизации и политической, и экономической, и даже государственной жизни в Украине”, - сказал Луценко.

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