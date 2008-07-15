Тимошенко благодарит Польшу и Швецию

Проект «Восточное партнерство» дает Украине еще одну возможность для европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции после первого заседания Межправительственного украинско-польского комитета по вопросам подготовки и проведения Евро-2012.

В связи с этим она высказала благодарность правительству Польши и Швеции за инициативу в отношении этого проекта.

«Этот проект дает Украине возможность на пути интеграции в Европейский Союз», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что в этом проекте для Украины и других стран открываются новые возможности по сотрудничеству со странами ЕС.

Как сообщал УНИАН, Польша и Швеция предложат Европейскому Союзу создать с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном организацию “Восточного партнерства”. В это объединение также войдут 27 государств - членов ЕС.

20 июня лидеры 27 стран - членов ЕС одобрили польско-шведский проект “Восточного партнерства”.

Этот проект предусматривает создание форума регионального сотрудничества стран ЕС с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном и Арменией, а также - на экспертном уровне - с Беларусью. Реализация проекта “Восточное партнерство”, по мнению авторов проекта, должна привести к отмене визового режима ЕС с перечисленными государствами, а также к созданию зоны свободной торговли услугами и товарами.