Тимошенко: вопрос отставки отошел в прошлое

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что в Украине сегодня возможно достичь политической стабильности.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров Украины, об этом она заявила во время встречи с маршалком Сейма Республики Польша Брониславом КОМАРОВСКИМ.

Премьер-министр рассказала руководителю польского Сейма о том, что вопрос о недоверии правительству Украины выносился на рассмотрение Верховной Рады с целью прекращения любых спекуляций на эту тему по ее инициативе.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО призналась, что “это была психологически непростая процедура”. По ее словам, теперь этот вопрос отошел в прошлое, и правительство должно сконцентрироваться на своей работе. „Я убеждена, что сейчас в Украине возможно построить нормальную политическую стабильность”, - сказала премьер-министр.

В свою очередь, Б.КОМАРОВСКИЙ поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с тем, что попытка проголосовать за резолюцию о недоверии правительству была провалена, отметив, что количество голосов, поданных в украинском парламенте за недоверие правительству, свидетельствует о реальной численности парламентской оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 11 июля парламент не поддержал постановление о выражении недоверия Кабинету министров Украины, который возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО. "За" это решение проголосовали лишь 174 (при необходимых 226 – УНИАН) из 256 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали в полном составе фракции БЮТ, КПУ и Блок Литвина. Данное решение поддержали 172 народных депутата из фракции Партии регионов и двое - из фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона”.