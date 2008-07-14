Кравчук разочаровался в Партии регионов

Бывший президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что возможным выходом из ситуации, сложившейся в политикуме, является проведение досрочных президентских и парламентских выборов.

Такое мнение он выразил сегодня во время чат-конференции на сайте “Лига”.

“Я думаю, выход заключается в том, чтобы люди поняли свою ответственность, чтобы все мы сказали власти, что так больше быть не может - или она опомнится, объединится и будет жить для Украины, или должна уйти прочь”, - сказал Л.КРАВЧУК. По его словам, уговаривать власть, убеждать власть - не подобает никому, такая власть не имеет права управлять страной. “Но конкретно если взять ситуацию - если не опомнятся, выход - преждевременные, досрочные выборы и парламента, и Президента, потому что надеяться, что возникнет новая коалиция - это невыполнимо”, - сказал он.

Л.КРАВЧУК отметил, что попытка отправить правительство за один день до начала парламентских каникул является безответственным шагом. “Я очень разочаровался в данном случае Партией регионов. Не может такая серьезная политическая сила так безответственно и несерьезно действовать, руководствуясь, очевидно, лишь безудержным желанием вернуть власть. Это опасно для Украины, такие политики опасны для Украины”, - отметил бывший президент.