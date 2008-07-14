Тимошенко принесла соболезнования в связи с гибелью Бронислава Геремека

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнование премьер-министру Польши Дональду ТУСКУ в связи с гибелью в автокатастрофе бывшего министра иностранных дел Польши, профессора Бронислава Геремека.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Украина с глубокой грустью восприняла известие о трагической гибели 13 июля выдающегося польского государственного и общественного деятеля, известного ученого, борца за демократию и большого друга Украины – Бронислава Геремека.

Премьер-министр также выразила самые искренние соболезнования народу Польши, родным и близким погибшего. При этом она отметила, что в лице Бронислава Геремека Украина потеряла выдающегося защитника общечеловеческих ценностей, что было продемонстрировано им во время помаранчевой революции, сторонника евроинтеграции Украины, а также пламенного сторонника в деле углубленного украинско-польского сотрудничества и сближения двух государств.

Как сообщал УНИАН, вчера, 13 июля, Б.Геремек погиб в автокатастрофе. О его смерти сообщил представитель полиции Велькопольского воеводства. По неизвестным причинам автомобиль, которым управлял 76-летний Б.Геремек, вынесло на встречную полосу, где он «лоб в лоб» столкнулся с другим авто. Профессор Б.Геремек погиб на месте. Второй водитель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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