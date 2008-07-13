В автоаварии погиб ветеран польской "Солидарности" (добавлены фото)

В автокатастрофе сегодня погиб бывший министр иностранных дел Польши, профессор Бронислав Геремек. О его смерти сообщил представитель полиции Велькопольского воеводства.

Как передает ИТАР-ТАСС, по неизвестным причинам автомобиль, которым управлял 76-летний Бронислав Геремек, выбросило на встречную полосу, где он «лоб в лоб» столкнулся с другой машиной. Профессор Б.Геремек погиб на месте. Другой водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Историк по образованию, Геремек занялся политикой в 1950 году, когда вступил в Польскую рабочую партию. В 1968 году он вышел из ее рядов в знак протеста против советского вторжения в Чехословакию.

Став одним из самых известных польских диссидентов, Геремек принял непосредственное участие в подготовке соглашения с коммунистами, которое привело к официальному признанию "Солидарности" в качестве независимого профсоюза. В 1989 году он вел переговоры с коммунистическим правительством об условиях проведения свободных выборов.

С 1989 по 2001 год Геремек был депутатом Сейма. В 1997-2000 годах он возглавлял Министерство иностранных дел Польши. Находясь на этом посту, Геремек подписал соглашение о вступлении Польши в НАТО. С 2004 года - депутат Европарламента от Польши.

В последние годы Б.Геремек выступал с резкой критикой политики президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО, в частности, за его политику в отношении Германии.