В "Народном фронте" пообещали рассмотреть предложенную БПП кандидатуру Гройсмана на кресло премьера

Лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что фракция больше года была наиболее стабильным членом коалиции «Европейская Украина» и добросовестно поддерживала все инициативы, которые были выработаны совместно в рамках коалиции премьером и президентом. Однако президент и фракция Блока Петра Порошенко заявили, что они больше не видят возможности сотрудничества с премьер-министром от «Народного фронта».

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«Мы приветствуем, что Блок Петра Порошенко наконец откликнулся на наше предложение о необходимости решения политического кризиса и внес собственную кандидатуру на должность главы правительства. Теперь нужно обеспечить формирование коалиции конституционным способом и наработать соответствующее коалиционное соглашение в контексте программы нового кандидата в премьеры и состав правительства», - говорится в заявлении фракции.

В «Народном фронте» решили, что рассмотрят предложение партнеров из БПП относительно кандидатуры Владимира Гройсмана и принципов формирования новой коалиции и определятся относительно своих дальнейших шагов.