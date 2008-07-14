В ПР не услышали шелеста купюр в карманах коммунистов и литвиновцев

Народный депутат Украины Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) считает достаточно высокой вероятность того, что осенью Верховная Рада вернется к вопросу об ответственности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Говоря о неудачном голосовании в ВР относительно резолюции недоверия правительству, Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что «не вина оппозиции в том, что задекларированная позиция наших коллег по меньшинству в момент голосования была изменена». При этом он отметил, что на сегодняшний день оппозиция в парламенте представлена Партией регионов.

По словам депутата, если вспомнить события последней недели, то фракция БЮТ тогда заблокировала трибуну. «Этот шаг имел, как мы теперь понимаем, тактические задания, ведь на протяжении этого периода, наверное, шли переговоры с коллегами по меньшинству и, наверное, их каким-то способом убеждали, что голосовать за отставку правительства не стоит», - отметил Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Он также заметил, что нынешняя оппозиция отличается от предыдущей, в которую входил, в частности, БЮТ. По словам депутата, Юлия ТИМОШЕНКО заявила бы в нынешней ситуации «о шелесте купюр, о сотнях миллиардов гривень, или сотнях миллионов долларов, которые перешли из одного кармана в другой». «Мы этого не заявили, мы уважаем позицию наших коллег по меньшинству», - добавил он.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО подчеркнул, что те коллеги по меньшинству, которые не голосовали по вопросу об ответственности правительства, «принимают на себя часть последствий правления этой коалиции». Он отметил, что перспектива возвращения к этому вопросу осенью «полностью зависит от правительства и коалиции». По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, если они изменят «стиль работы от популизма к реализму, наконец, начнут говорить правду» и сделают все для работы экономики в нормальном режиме, определят объективные макроэкономические показатели, то «мы готовы как оппозиция контролировать власть».

В то же время Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что «вероятность такого сценария не высока». При этом он добавил, что «вероятность того, что парламент вернется к вопросу об ответственности правительства осенью, является очень высокой».

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада отказалась выразить недоверие Кабинету министров Украины. За принятие соответствующего постановления об ответственности Кабинета министров проголосовали 174 народных депутата из 256, зарегистрированных в сессионном зале. Против – 32 народных депутата, один – воздержался и 49 не голосовали.

В частности, за недоверие правительству голосовала фракция Партии регионов – 172 народных депутата, а также 2 депутата от блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Фракции БЮТ, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.

***Статья 87 Конституции Украины определяет, что вопрос об ответственности Кабинета министров Украины не может рассматриваться Верховной Радой Украины более одного раза на протяжении одной очередной сессии, а также на протяжении года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров Украины, или на протяжении последней сессии Верховной Рады Украины.