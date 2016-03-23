Правительство планирует направить на рассмотрение СНБО санкционный "список Савченко"

Как передает корреспондент УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, отметил, что необходимо утвердить проект распоряжения о применении и расширении персональных, специальных и экономических и других ограничительных мер к причастным к противоправным действиям в отношении незаконно осужденной в России украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.

Климкин отметил, что это дополнительный список к тому, что уже был утвержден ранее СНБО.

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По его словам, после соответствующего одобрения это решение будет направлено на рассмотрение СНБО.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что обратится к президенту, чтобы безотлагательно созвать заседание и утвердить санкционный "список Савченко". На что Климкин уточнил, что "уже есть соответствующая договоренность (о заседании СНБО по этому поводу)".