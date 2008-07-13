Тимошенко обвинила Ющенко у провале бюджета

Юлия Тимошенко планирует уже в сентябре провести через парламент новый проект бюджета 2008. А для этого – дожать «побратимов» – Президента и его команду. Об этом Юлия Владимировна говорила в воскресенье в программе «Факты недели с Оксаной Соколовой» на телеканале ICTV.

Премьер рассказала, что правительство к середине года собрало дополнительно 32 млрд. гривен за счет "роста экономики, таможенной программы "Контрабанда - стоп", прозрачной налоговой политики, детенизации". И планировало направить эти деньги на повышение прожиточного минимума в стране, инвестиции в подготовку к Евро-2012, шахтерские проблемы, судостроительную, авиастроительную, космическую отрасль.

Однако, по словам Ю.Тимошенко, ее политические конкуренты смотрели на это, как на укрепление авторитета правительства.

«Другие фракции, смотрели на это, собственно, как на рост доверия к своему политическому конкуренту. И, пренебрегая интересами людей, практически, нормальным развитием страны, они, для того чтобы не родить новый авторитет в стране, просто разрушили бюджетное голосование».

Премьер Тимошенко надеется, что после отпуска депутаты вернутся к рассмотрению проекта правительственного бюджета. И все же примут его.

А пока обещает найти другие механизмы для финансирования программ, связанных с подготовкой к ЕВРО-2012 и повышением социальных выплат. «Мы думаем, что часть расходов мы найдем как сделать на базе решений правительства. А часть расходов, мы все же дожмем наших побратимов президента и его команду, что они все-таки, хотя бы в сентябре месяца, когда отдохнут, наберутся сил, немножко засмалятся под солнцем, приедут и все-таки сделают большое благо для страны и проголосуют за бюджет. А правительство будет эти месяцы работать для того, возможно, чтобы еще наработать немного дополнительных денег для страны и, возможно, в бюджете будет еще большая доходная часть».