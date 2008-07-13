«Единый Центр» должен найти простые и доступные слова

Председатель Харьковской областной организации «Единого Центра» Владимир ШУМИЛКИН заявляет, что партия «Единый Центр» объединилась стремлением продемонстрировать всем, что лишь сплотившись, наш народ сможет достойно ответить на вызовы времени и преодолеть унизительное состояние бедности и отсутствия достойных условий жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом В.ШУМИЛКИН акцентировал, выступая вчера на партийном съезде в Киеве.

По его словам, «перед каждыми выборами наши политики вытягивают топор раздора и искусственно затрагивают вопрос языка, отношений с Россией, НАТО, спекулируют фактами с истории, и тем самым раскалывают страну и народ».

«Программные документы «Единого Центра» позволяют получить четкие недвусмысленные ответы на наиболее противоречивые вопросы. «Единый Центр» может и должен найти простые и доступные слова, которые бы не раскалывали общество и ослабляли государство, а вместо этого позволили Украине занять достойное место среди развитых стран мира», - подчеркнул председатель Харьковской партийной ячейки.

Он выразил убеждение, что все эти задачи «команде «Единого Центра» по силам».