«Единый Центр» должен найти простые и доступные слова
Размышляет председатель Харьковского ЕЦ
Председатель Харьковской областной организации «Единого Центра» Владимир ШУМИЛКИН заявляет, что партия «Единый Центр» объединилась стремлением продемонстрировать всем, что лишь сплотившись, наш народ сможет достойно ответить на вызовы времени и преодолеть унизительное состояние бедности и отсутствия достойных условий жизни.
Как передает корреспондент УНИАН, на этом В.ШУМИЛКИН акцентировал, выступая вчера на партийном съезде в Киеве.
По его словам, «перед каждыми выборами наши политики вытягивают топор раздора и искусственно затрагивают вопрос языка, отношений с Россией, НАТО, спекулируют фактами с истории, и тем самым раскалывают страну и народ».
«Программные документы «Единого Центра» позволяют получить четкие недвусмысленные ответы на наиболее противоречивые вопросы. «Единый Центр» может и должен найти простые и доступные слова, которые бы не раскалывали общество и ослабляли государство, а вместо этого позволили Украине занять достойное место среди развитых стран мира», - подчеркнул председатель Харьковской партийной ячейки.
Он выразил убеждение, что все эти задачи «команде «Единого Центра» по силам».