Российский эксперт намекает, что Украине светят проблемы Югославии

Вмешательство Соединенных Штатов Америки во внутренние дела Украины и Европы создает большие проблемы, считает директор российского Института новой экономики Сергей ГЛАЗЬЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ГЛАЗЬЕВ сказал сегодня в Ялте в ходе 5-го саммита «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Американское вмешательство во внутренние дела Украины и Европы создает большие проблемы, - отметил российский эксперт. – Помогают таким образом, что это создает новые и новые проблемы: мы видим в Югославии нерешенный кризис, мы видим на Кавказе результаты американского вмешательства».

По словам С.ГЛАЗЬЕВА, американское вмешательство в дела Украины, особенно в вопросах расширения НАТО, создает не только большое напряжение, но и «является риском, что все планы относительно сотрудничества между Россией и Европой, Россией и Украиной мы можем потерять».