Луценко объяснил, почему его пытаются отправить в отставку

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО связывает попытку отдельных политических сил отправить его в отставку с усилением борьбы милиции со взяточничеством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве во время вручения Департаменту ГАИ МВД Украины новых патрульных автомобилей, оснащенных камерами видеонаблюдения.

«С чем хочет оппозиция снять министра внутренних дел? Только в связи с тем, по моему глубокому убеждению, что мы затронули интересы высокодолжностных взяточников и преступников, которые использовали или используют служебное положение для собственного обогащения», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра. Проект постановления зарегистрировал член фракции Партии регионов Николай ДЖИГА.