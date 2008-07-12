Тимошенко: партия Балоги носит имя жирной полярной лисы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что партия «Единый Центр» не имеет права на существование в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время конференции Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая».

«Партия, которая строится на измене и цинизме, не может выдержать конкуренции. И именно поэтому, я думаю, что партия ЕЦ, партия, которая носит имя жирной полярной лисы, не имеет права сегодня на жизнь в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на измене вообще не должны рождаться политические силы.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «Единый Центр» откололся от серьезной, мощной демократической команды, и ее представители в Верховной Раде вчера не голосовали за бюджет и голосовали за отставку правительства.