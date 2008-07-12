Тимошенко сегодня подпишет договор с молодежным крылом БЮТ

12 июля в 13.00 в «Украинском доме» при участии премьер-министра Украины, председателя политической партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО состоится ІІ конференция Всеукраинской молодежной общественной организации «Батькивщина молодая».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

В целом в работе конференции примут участие более 100 делегатов и 300 приглашенных, среди них - члены правительства, народные депутаты фракции БЮТ, лидеры украинских общественных организаций

Ю.ТИМОШЕНКО и народный депутат Украины, член парламентской фракции БЮТ Евгений СУСЛОВ подпишут соглашение между «ВО «Батькивщина» и ВМОО «Батькивщина молодая».

Состоится совместный брифинг Ю.ТИМОШЕНКО и Е.СУСЛОВА.

*** ВМОО «Батькивщина молодая» - общественное объединение молодежи из всех регионов Украины. Зарегистрировано Министерством юстиции в июне 2007 года. По состоянию на 01.07.08 организация насчитывает более 20 тыс. членов в возрасте от 15 до 35 лет. «Батькивщина молодая» является молодежным движением партии «ВО «Батькивщина» и Блока Юлии Тимошенко.