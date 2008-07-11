НУ-НС недодала за бюджет Ющенко 14 голосов (список)

Президентский вариант изменений к госбюджету-2008 при голосовании в Верховной Раде набрал всего 58 голосов «за».

Согласно информации официального сайта ВР, за этот законопроект не дали ни одного голоса фракции Партии регионов, БЮТ, КПУ и блока Литвина.

Впрочем, НУ-НС также не дотянула результат до своего списочного состава – 72 мандата.

Проигнорировали голосование за президентский законопроект: Давид Жвания, Сергей Василенко, Александр Доний, Владислав Каськив, Игорь Криль, Кирилл Куликов, Николай Круць, Геннадий Москаль, Александр Омельченко, Василий Петевка, Сергей Харовский.

Отсутствовали в зале: Виктор Тополов, Юрий Бут и Петр Ющенко.