Тимошенко утверждает, что перекроила бюджет под Ющенко

Премьер Юлия Тимошенко заявляет, что в своем доработанном проекте изменений в Госбюджет правительство учло все предложения президента Виктора Ющенко.

"Все предложения, которые мы получили (от президента), мы учли. И учтем ту табличку, которую получили от фракции президента в последний момент", - сказала Тимошенко.

В частности, она отметила, что с президентом был согласован показатель инфляции на 2008 год в 15,9%.

"Изменения в бюджет от президента базируются на показателе инфляции в 15,9%. То есть мы этот показатель согласовали", - сказала Тимошенко, добавив, что этот показатель инфляции является обоснованным.

Перед этим спикер Арсений Яценюк сказал, что "львиная доля президентских поправок была учтена в кабминовском законе регламентным комитетом".

Тимошенко призвала депутатов поддержать правительство и проголосовать за изменения в Госбюджет.

"У меня такие стопки бумаг от аграриев, судостроителей, авиастроителей, шахтеров, пенсионеров, от мэров с просьбой проголосовать за этот бюджет, потому что он дает глоток воздуха стране и обеспечивает те обязательства, которые мы брали все вместе перед страной по повышению качества жизни людей", - сказала она.

Украинская правда