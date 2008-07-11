Тимошенко утверждает, что перекроила бюджет под Ющенко
Инфляцию согласовали...
Премьер Юлия Тимошенко заявляет, что в своем доработанном проекте изменений в Госбюджет правительство учло все предложения президента Виктора Ющенко.
"Все предложения, которые мы получили (от президента), мы учли. И учтем ту табличку, которую получили от фракции президента в последний момент", - сказала Тимошенко.
В частности, она отметила, что с президентом был согласован показатель инфляции на 2008 год в 15,9%.
"Изменения в бюджет от президента базируются на показателе инфляции в 15,9%. То есть мы этот показатель согласовали", - сказала Тимошенко, добавив, что этот показатель инфляции является обоснованным.
Перед этим спикер Арсений Яценюк сказал, что "львиная доля президентских поправок была учтена в кабминовском законе регламентным комитетом".
Тимошенко призвала депутатов поддержать правительство и проголосовать за изменения в Госбюджет.
"У меня такие стопки бумаг от аграриев, судостроителей, авиастроителей, шахтеров, пенсионеров, от мэров с просьбой проголосовать за этот бюджет, потому что он дает глоток воздуха стране и обеспечивает те обязательства, которые мы брали все вместе перед страной по повышению качества жизни людей", - сказала она.