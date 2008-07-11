Два регионала утверждают, что не поддерживали Тимошенко

Народные депутаты от фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ и Александр ПЕКЛУШЕНКО написали заявления о том, что их карточки не сработали при голосовании за выражения недоверия Кабинету министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

По словам спикера, А.КИНАХ и А.ПЕКЛУШЕНКО написали соответствующие заявления и подали ему.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что эти два голоса не влияют на результаты голосования за соответствующее постановление.