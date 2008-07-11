Тимошенко поставила ловушку для ПР и Секретариата Ющенко?

Согласие на рассмотрение в Верховной Раде вопроса о доверии правительству является «сильным ходом» со стороны премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН.

«Сильный ход Юлии Владимировны в том, что она осмелилась поставить первым вопрос о доверии правительству», - заявил политолог, высказав сомнение, что парламент проголосует за недоверие Кабмину.

«Это ловушка для оппонентов – Партии регионов и Секретариата Президента… Что они будут делать с законопроектом о бюджете, если правительство на этот момент не будет пользоваться доверием? Кому они будут перепоручать вносить изменения в документ?», - спросил В.СТОЯКИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент не поддержал постановление о выражении недоверия Кабинету министров Украины, который возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО.

"За" это решение проголосовали только 174 (при необходимых 226 – УНИАН) из 256 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали в полном составе фракции БЮТ, Коммунистической партии Украины и Блок Литвина. Данное решение поддержали 172 народных депутата из фракции Партии регионов и 2 - из фракции «Наша Украина – Народная самооборона».