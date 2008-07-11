Тимошенко настаивает, чтобы ВР вынесла ей "приговор"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости голосования относительно доверия-недоверия правительства в связи с ситуацией, сложившейся сегодня в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня с парламентской трибуны.

“Ни одно правительство не сможет работать, если оно находится на грани отставки в 235 голосов. Если оно не опирается на большинство, тогда необходимо формировать новую коалицию, тогда необходимо подбирать новое руководство страны – от правительства до председателя Верховной Рады. Я убеждена в том, что голосование очень необходимо сегодня – доверие-недоверие. Если такое голосование не состоится – правительство готово продолжать работу, и в том числе пересматривать бюджет. Если голосование состоится – то тогда создавайте новую коалицию. И это будет честно. Находите абсолютно новую команду”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства отметила то, что в случае голосования за недоверие правительству политические силы должны направить усилия на то, чтобы “не дать стране с новым правительством скатиться в ту яму, которую оставили демократической коалиции”.

“А шансы у страны – прекрасные. Быть сильной - экономически, богатой - социально и успешной европейской страной, которой мы с вами будем гордиться”, - добавила она.