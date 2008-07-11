Яценюк: когда вы уже наблокируетесь?

ВР сегодня рассмотрит вопрос об ответственности Кабинета Министров. Премьер-министр Юлия Тимошенко уже появилась в сессионном зале.

Спикер ВР Арсений Яценюк, объявляя начало работы, заметил, что в очередной раз увидел "кратковременное блокирование трибуны". "Когда вы уже наблокируетесь?", - спросил спикер. В сессионном зале ВР объявлена повестка дня на сегодня. Вопрос ответственности Кабмина стоит перед принятием закона об изменениях к госбюджету-2008.