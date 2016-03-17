Шульц на встрече с Порошенко призвал все политсилы в Украине как можно быстрее преодолеть правительственный кризис

Об этом говорится в заявлении Шульца по итогам встречи с Порошенко в Брюсселе.

"Мы согласились о необходимости срочного урегулирования текущей правительственного кризиса и о продолжении программы реформ. Я призываю все политические силы в Украине объединиться в их поддержании стабильного правительства, заслуживающего доверия, и которое не будет зависеть от корыстных интересов", - подчеркнул Шульц.

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В этой связи президент Европарламента заявил, что все политические силы в Украине также должны присоединиться к серьезной борьбы с коррупцией и сосредоточить внимание на проведении структурных реформ и на Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Также Шульц добавил, что после успешного принятия на этой неделе изменений в закон об электронных декларациях, Украина сейчас находится на финальной стадии в выполнении необходимых критериев для успешного завершения процесса визовой либерализации.