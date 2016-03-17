Рада рассматривает ряд экономических и финансовых законопроектов (прямая трансляция)

Депутаты рассмотрят отмену обязательной госрегистрации иностранных инвестиций; усиление ответственности должностных и служебных лиц контролирующих органов; уменьшение административной нагрузки на субъектов хозяйствования; повышение эффективности процедур банкротства; законопроект о реструктуризации долгов физлица или признания его банкротом.

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Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и по стимулированию создания и деятельности семейных фермерских хозяйств.

Кроме того, в рамках вопросов реформы финансового сектора Рада рассмотрит в первом чтении ограничение проверок в сфере хозяйственной деятельности; законопроект о финансовой реструктуризации; изменения в законодательство по регулируемым рынкам и деривативам; законопроект о страховании. Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в законодательство по усовершенствованию положений судебной защиты иностранцев и лиц без гражданств и урегулирования отдельных вопросов, связанных с противодействием нелегальной миграции.

Также Рада сегодня может включить в повестку дня рассмотрение законопроекта №4057 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, валютных ценностей, государственных облигаций Украины, казначейских обязательств Украины, драгоценных металлов и/или камней, иных ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда (спецконфискация).