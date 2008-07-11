Ющенко разваливает коалицию - политолог

Внесение на рассмотрение Верховной Рады Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО своего варианта изменений в Государственный бюджет на 2008 год превращает бюджетный процесс в фарс.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

Он, в частности, отметил, что действия Президента направлены на сознательное сведение всего процесса внесения изменений в бюджет до уровня фарса. „На протяжении недели БЮТ блокировал работу парламента, требуя рассмотрения изменений к основному финансовому закону страны, но почему-то Виктор Андреевич «проснулся» только за день до завершения работы сессии Верховной Рады”, – сказал К.БОНДАРЕНКО. Он ставит вопрос, почему президентский вариант изменений в Госбюджет не был подготовлен хотя бы неделю назад? „Ведь о том, что в бюджет необходимо вносить изменения, говорилось давно. И почему еще неделю назад представители Секретариата Президента заявляли о том, что бюджет не нуждается в серьезной коррекции?”, – отметил политолог

К.БОНДАРЕНКО также обратил внимание на то, что Президент внес свой законопроект тогда, когда в Верховной Раде фактически была достигнута договоренность между фракциями БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” относительно рассмотрения правительственного варианта изменений в бюджет. „Таким образом, Президент дал сигнал фракции НУ-НС не голосовать за тот вариант изменений, который подготовило правительство. Этим самым В.ЮЩЕНКО предпринял еще один шаг, направленный на развал коалиции. В нынешней ситуации шаг Президента – не что иное, как откровенный популизм и политиканство, серьезную политику, переживание за состояние дел в государстве здесь искать нечего», - считает К.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 июля, В.ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2008 год.