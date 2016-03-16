Профильный комитет Рады поддержал постановление об увольнении Шокина с должности главы ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комитета. Так, 10 членов комитета проголосовали "за", 4 - "против", а трое - воздержались.

На заседании профильного комитета проект постановления об увольнении Шокина представил представитель президента в ВР, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Степан Кубив.

Во время обсуждения члены комитета отметили низкие рейтинги доверия генпрокурора Шокина, а также то, что он посещал заседания комитета только один раз. В то же время несколько депутатов высказались и в поддержку Шокина.

Кроме того, некоторые депутаты высказались за необходимость все же заслушать отчет генпрокурора за заседании комитета.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Украины Порошенко предложил Шокину подать в отставку.

В Верховной Раде зарегистрирован внесенный главой государства проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора (№ 4122).

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что вопрос об увольнении Шокина парламент должен рассмотреть на этой пленарной неделе.

Между тем сегодня, 16 марта, в ГПУ заявили, что в Верховной Раде нет достаточного количества голосов за отставку Шокина.

"Официально вам сообщаю, что, по нашей информации, голосов для отставки Виктора Шокина в зале (ВР - УНИАН) нет", - заявил прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко.

"Но слово все-таки за Верховной Радой Украины. Мы уверены, что парламентский комитет однозначно соответствующее решение вынесет в зал. По Конституции, окончательное решение принимает ВР. Если она удовлетворит просьбу Виктора Николаевича, он будет уволен, если нет – то он продолжит работать на должности генерального прокурора Украины", - сказал Куценко.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.