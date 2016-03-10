Рада рассмотрит увольнение Шокина на следующей неделе – Гройсман

10:31, 10 марта 2016
Политика
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Верховная Рада на следующей пленарной неделе должна рассмотреть вопрос относительно увольнения генерального прокурора Виктора Шокина.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир Гройсман сегодня в комментарии журналистам в ходе 12-й международной конференции Dragon Capital.

"Как только поступило представление об увольнении генерального прокурора Украины, оно было направлено в комитет, я его направил. Сейчас комитет отработает, будет вывод. В понедельник (14 марта - УНИАН) на согласительном совете они его вносят и, конечно, будет (рассмотрение в сессионном зале)", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован внесенный президентом Петром Порошенко проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Шокина с должности генпрокурора (№4122). Представлять его на пленарном заседании ВР уполномочен представитель президента в парламенте Степан Кубив.

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