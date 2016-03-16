Конкурсная комиссия наконец избрала двух членов НАПК: агентство может начать работу

Как передает корреспондент УНИАН, во время голосования за кандидатуры большинство голосов – по 7 - получили Руслан Рябошапка и Руслан Радецкий.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ночью встретился с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и призвал их проголосовать и назначить двух членов НАПК, поскольку это остается последним невыполненным требованием для введения Европейским Союзом безвизового режима.

Порошенко планировал сообщить ЕС об избрании минимально необходимого количества членов НАПК во время визита в Брюссель 16-17 марта.

Напомним, что создание НАПК остается единственным требованием для визовой либерализации с ЕС.

Правительство создало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в марте прошлого года. 22 апреля Кабмин начал конкурс на назначение руководства Нацагентства.