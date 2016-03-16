Порошенко призвал комиссию по избранию членов НАПК до утра определить двух членов Агентства

Президент Петр Порошенко встретился с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и призвал их проголосовать и назначить двух членов НАПК, поскольку это остается последним невыполненным требованием для введения Европейским Союзом безвизового режима.

Как сообщает пресс-служба президента, обращаясь к присутствующим Порошенко подчеркнул: «Я вам не называю ни фамилии, я не знаю кто и за кем стоит. Уверен в том, что представитель, которого я назначил занимает абсолютно проукраинскую позицию, так как и каждый из вас. На сегодняшний день проукраинская позиция заключается в том, чтобы у нас до утра были (избраны) два члена НАПК, чтобы я в Брюссель полетел с вашим протоколом. Вооружите президента для защиты интересов Украины».

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Глава государства напомнил, что Украина 7 лет идет к введению безвизового режима Европейским Союзом. И сейчас Украинское государство в безвизовом вопросе имеет поддержку Европейской Комиссии. «Они нам доверяют. И принципиальная позиция - не подорвать это доверие», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул недопустимость сценария, когда члены Комиссии не договорились по поводу кандидатур, и в результате будет объявлен новый конкурс. «Друзья, у меня просьба - объединитесь вокруг Украины и выберите двух (членов НАПК). Не дайте сейчас эмоциям сорвать конкурс. Это неприемлемо», - отметил глава государства.

Присутствовавший на встрече посол Европейского Союза Ян Томбинский отметил усилия Президента в процессе введения ЕС безвизового режима. Он обозначил, что законодательные изменения и внедрение новых институтов важно для восстановления доверия граждан Украины к государственным служащим и власти в целом. Посол подчеркнул, что эти меры без работы НАПК не будут работать, поэтому в Агентство должны быть выбраны профессиональные и ответственные люди.

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Как известно, создание НАПК остается единственным, пока не выполненным Украиной, требованием для визовой либерализации с ЕС.

Порошенко планировал сообщить ЕС об избрании минимально необходимого количества членов НАПК во время своего визита в Брюссель, который состоится 17 марта. Для этого комиссия должна избрать двух членов агентства.

Как сообщал УНИАН, комиссия по избранию членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции снова не смогла поддержать двух кандидатов, которых считают ключевыми, после чего заместитель главы администрации Александр Данилюк временно приостановил участие в работе комиссии.