Путин заявил, что сделал из Крыма крепость

Об этом сказал президент РФ в документальном фильме "Крым. Путь на Родину", пишет Газета.Ru.

Путин признался, что в Крыму развернуты береговые ракетные комплексы с противокорабельной ракетой Яхонт/Оникс "Бастион".

При этом комплексы видно с моря и это сделано с определенным умыслом.

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"Бастион" - это оборонительный комплекс, который защищает берег, защищает территорию. Он ни на кого не нападает, но это эффективное, современное, высокоточное оружие. Пока такого оружия ни у кого нет. Это, пожалуй, самый эффективный береговой комплекс в мире на сегодняшний день. Да, и в какой-то момент мы для того, чтобы было понятно, что Крым надежно защищен, перебросили туда эти береговые комплексы "Бастион", - признался Путин.

Путин добавил, что было принято решение развернуть эти комплексы так, чтобы их было видно со спутников.