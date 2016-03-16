Порошенко утвердил Стратегию кибербезопасности Украины

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января "О Стратегии кибербезопасности Украины".

В документе отмечается, что вместе с преимуществами современного цифрового мира и развитием информационных технологий сейчас активно распространяются случаи незаконного сбора, хранения, использования, уничтожения, распространения персональных данных, незаконных финансовых операций, краж и мошенничества в сети Интернет.

Особенно обращается внимание на то, что современные информационно-коммуникационные технологии могут использоваться для совершения террористических актов, в частности, путем нарушения штатных режимов работы автоматизированных систем управления технологическими процессами на объектах инфраструктуры. Большее распространение приобретает политически мотивированная деятельность в киберпространстве в виде атак на правительственные и частные веб-сайты в сети Интернет.

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В концепции отмечается: «Экономическая, научно-техническая, информационная сфера, сфера государственного управления, оборонно-промышленный и транспортный комплексы, инфраструктура электронных коммуникаций, сектор безопасности и обороны Украины становятся все более уязвимыми для разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб в киберпространстве. Этому способствует широкое, местами доминирующее, присутствие в информационной инфраструктуре Украины организаций, групп, лиц, которые прямо или косвенно связаны с Российской Федерацией».

В связи с этим отмечается, что целью стратегии кибербезопасности Украины является создание условий для безопасного функционирования киберпространства, его использование в интересах личности, общества и государства.

Основу национальной системы кибербезопасности составят Министерство обороны, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Служба безопасности, Национальная полиция, Национальный банк, разведывательные органы.

Также отмечается, что стратегия предусматривает комплекс мер, приоритетов и направлений обеспечения кибербезопасности Украины, в частности, создание и оперативную адаптацию государственной политики, направленной на развитие киберпространства и достижения совместимости с соответствующими стандартами Европейского Союза и НАТО; формирование конкурентной среды в сфере электронных коммуникаций, оказание услуг по защите информации и киберзащите; привлечение экспертного потенциала научных учреждений, профессиональных и общественных объединений к подготовке проектов концептуальных документов в этой сфере; повышение цифровой грамотности граждан и культуры безопасного поведения в киберпространстве; развитие международного сотрудничества и поддержку международных инициатив в сфере кибербезопасности, в том числе углубление сотрудничества Украины с ЕС и НАТО.

Кроме того, СНБО поручил Кабинету министров вместе с СБУ, Службой внешней разведки и при участии Национального института стратегических исследований утвердить в двухмесячный срок план мероприятий на 2016 год по реализации стратегии кибербезопасности Украины и в дальнейшем разрабатывать и утверждать такие планы каждый год и информировать о состоянии реализации.

Также Совет нацбезопасности решил образовать Национальный координационный центр кибербезопасности как рабочий орган СНБО.