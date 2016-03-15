Лоббисты "семьи" Януковича в Раде блокируют возврат украденных им средств в госбюджет - депутат

Об этом заявила заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар сегодня в комментариях журналистам.

Она подчеркнула, что вопрос о спецконфискации средств Януковича нужно безотлагательно решать.

«Абсолютно ненормальна ситуация, когда 2 миллиарда долларов средств бывшего президента-коррупционера находятся на счету, при этом суд не может принять решение об их конфискации, потому что все знают коррупциогенность украинских судов, а Верховная Рада не может принять политическое решение о том, что эти деньги нужно перечислить в бюджет», - заявила Сюмар.

Народный депутат отметила, что именно от этих средств на сегодня зависит возможность переоснащения украинской армии, а значит - оборонный заказ и рабочие места.

По ее словам, позиция некоторых депутатов относительно законопроекта №4057 вызывает у нее большое удивление.

«Я не удивляюсь позиции «Оппозиционного блока», но другие коллеги, которые не голосуют за этот законопроект, меня откровенно удивляют. Мы что, защищаем деньги Януковича?», - отметила Сюмар.

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Депутат отметила, что если бы критики этого законопроекта хотели бы действительно решить вопрос конфискации денег Януковича, они согласились бы на включение законопроекта в повестку, а потом уже вносили бы свои предложения и правки.

«Если они даже не хотят включать законопроект в повестку дня, это означает, что они вообще не готовы ни одним способом решать это вопрос, который, кстати, уже «варится» в парламенте последние пять месяцев», - подчеркнула она.

Сюмар также отметила, что государственный бюджет на 2016 год формировался из расчета, что законопроект №4057 будет принят и 2 миллиарда долларов все же поступят в государственную казну.

«И все это знали, потому что это было политическое согласие. И после этого в парламенте вдруг находится масса лоббистов бывшей «семьи», которые просто блокируют решение этого вопроса. Это невозможно объяснить логикой или какой-то другой позицией. Это абсолютно дискредитационая для парламента позиция», - заявила она.

Как известно, сегодня Рада из-за нехватки голосов так и не смогла включить даже в повестку дня проект закона №4057 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда.