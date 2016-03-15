Нуланд призвала украинскую власть объединиться и следовать идеалам Майдана

Об этом она сказала во время слушаний в комитете Сената США на тему: "Украинские реформы - два года после революции на Майдане и российского вторжения".

Нуланд сообщила, какие шаги международное сообщество ожидает от Украины и украинской власти.

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"Украина, президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк и Верховная Рада должны вместе объединиться вокруг правительства и программы реформ, которая будет обеспечивать изменения, которых требовал Майдан: чистое управление, правосудие, прекращение политики с нулевой суммой (когда в политической борьбе потенциальный победитель хочет получить все, а сторона проигрыша - ничего - УНИАН), прекращение закулисных договоренностей и (развитие) государственных институтов, которые служат народу Украины, а не разорению или эксплуатации этих институтов", - подчеркнула Нуланд.

При этом она подчеркнула необходимость "назначения и утверждения нового генерального прокурора с незапятнанной репутацией, который настроен на восстановление целостности Генеральной прокуратуры".

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В связи с этим Нуланд заявила, что новый генпрокурор должен проводить расследование и привлекать к ответственности причастных к коррупционным преступлениям лиц, осуществлять шаги по делам о возвращении похищенных активов, включая привлечение к уголовной ответственности тех работников ГПУ, которые связаны с «грязными» сделками.