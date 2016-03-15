КС растолкует, что такое "следующая очередная сессия Верховной Рады", 18 марта

Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, 18 марта в 11:00 состоится официальное обнародование решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно официального толкования положения "на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины", которое содержится в статье 155 Конституции Украины.

Напомним, КС начал рассмотрение этого представления 29 января.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Рада приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении как минимум 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что в случае, если до конца текущей сессии (2 февраля) законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным.

20 января в Конституционный Суд поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно официального толкования положения статьи 155 Конституции "на следующей очередной сессии Верховной Рады" в контексте принятия изменений Конституции в части децентрализации.

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В тексте представления говорится, что есть "неоднозначное понимание этой нормы". Как отмечается в документе, статьей 155 Конституции предусмотрено, что предварительно одобренные изменения в Конституцию считаются принятыми, если на следующей очередной сессии Верховной Рады" за законопроект проголосовало не менее чем две трети от конституционного состава ВР, то есть 300 голосов.

Вместе с тем в представлении сказано: "Из-за ограничения во времени на выполнение необходимых процедур для окончательного одобрения проекта закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" №2217а может сложиться ситуация, когда законопроект может быть не рассмотрен в течение третьей сессии ВР".

Депутаты хотят, чтобы КС растолковал, идет ли речь о следующей по номеру сессию ВР, или "имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады Украины".

Депутаты просят Конституционный суд рассмотреть это представление как безотлагательное. Среди подписантов представления, в частности, депутаты из фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

Тем временем ВР 28 января приняла, а президент в тот же день подписал закон о внесении изменений в статью 149 регламента ВР, которым изменена процедура принятия изменений Конституции в части очередности сессии.

Так, законом предусмотрено, что если законопроект о внесении изменений в Конституцию (который по заключению КС соответствует требованиям статей 157, 158 Основного Закона) был предварительно одобрен ВР и не был рассмотрен на следующей очередной сессии после предварительного одобрения, тогда такой законопроект рассматривается Верховной Радой на следующей за ней очередной сессии.