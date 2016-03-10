На Винниччине активисты блокировали трассу международного значения с требованием отставки руководителя полиции

Как сообщили очевидцы, движение было перекрыто сегодня горящими шинами на въезде в пригородный поселок Стрижавка, где находится мост через реку Десенка.

В блокировании трассы приняли участие около 40 человек, среди которых были и мужчины – крымскотатарские переселенцы.

После сообщения о том, что в Винницу едет делегации от руководства Министерства внутренних дел, проезд по трассе был разблокирован, и движение восстановлено.

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По данным местных СМИ, одна из активисток Таиса Айда с лета 2014 года занимается крымскими татарами, которые живут в с.Гущенцы Калиновского района Винницкой области, и поддерживают одно из радикальных экстремистских мусульманских течений.

Также по неофициальной информации, именно эти переселенцы и стали причиной, по которой ряд винницких активистов требуют отставки Шевцова, который якобы отказал переселенцам создать собственную военную группировку на территории Винницкой области.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Виннице около 50 представителей Автомайдана из Одессы, Житомира, Тернополя, которые вместе с несколькими местными активистами требовали отставки Шевцова, обвиняя его в сепаратизме, жгли шины у здания областного главка полиции и перекрывали на несколько часов движение на одной из центральных улиц города.

Сегодняшней акции предшествовали обвинения со стороны винницких активистов, прежде всего в соцсетях, в адрес Шевцова, который является выходцем из осажденного Севастополя, в сепаратизме. Интернет-пользователи разместили скрепы с аккаунта руководителя областной полиции, где фигурирует его совместная фотография с боксером и депутатом Госдумы России Николаем Валуевым, который посещал Крым во время так называемого «референдума», организованного Россией, и фото его детей у военного авто с российскими номерами.

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На эти обвинения Шевцов также отвечал в соцсети, что фото было сделано во время военного парада в мае 2013 года. Касательно снимка с Валуевым, то он якобы был сделан задолго до оккупации Крыма.

Также активисты обвиняют руководителя полиции области в том, что его жена и дети до сих пор живут в Крыму.

Шевцов назначен начальником полиции Винницкой области 28 января 2016 года, а 5 февраля он был представлен личному составу.