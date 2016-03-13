Демократические политические силы договорились о конфигурации новой коалиции

Демократические политические силы договорились о конфигурации будущего парламентского большинства.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления Центра социологических и политических исследований "Соціовимір" Сергей Таран.

"Очевидно, что сейчас договорились, по крайней мере, о конфигурации будущего парламентского большинства, будущей коалиции. И имеем все шансы, что это будут фактически те же пять политических сил, которые были до этого. Примерный формат тех политических сил, которые образовали коалицию, сохранится", - заявил Таран.

По словам эксперта, опасность, которая сейчас стоит перед Украиной, должно убедить депутатов иметь общую ответственность за действия правительства.

"Хотелось бы видеть коллективную ответственность всех фракций, которые образуют большинство, за действия правительства. Этого никогда не было, к великому сожалению. Но без этого мы получим сценарий, который уже видели. Очевидно, что опасность, которая сейчас стоит перед страной, должно убедить депутатов, что лучше эту совместную ответственность", - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада не смогла проголосовать за выражение недоверия правительству Арсения Яценюка.

18 февраля о выходе из коалиции объявила фракция "Батькивщина", а на следующий день - "Самопомощь". В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его политсила готова вернуться в коалицию.

Таким образом, сейчас коалиция состоит из фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", при этом среди парламентариев есть разные мнения относительно того, существует ли коалиция вообще.

Сейчас в БПП обсуждается возможный состав нового правительства и новой коалиции. О переговорах по этому поводу заявлял лидер фракции Юрий Луценко.