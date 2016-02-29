СМИ: США предупредили о последствиях нынешнего политического кризиса для Украины

Об этом заявил изданию Politico высокопоставленный чиновник из Администрации президента США, передает "Новое время".

"Худшее, что могло бы произойти прямо сейчас для правительства - это развал и новые (парламентские) выборы", - сказал другой высокопоставленный представитель Белого Дома.

По его словам, внимание США и в дальнейшем будет сфокусировано на Украине, однако урегулирование ситуации на Донбассе будет невозможным, "пока парламент выглядит как бойцовский клуб".

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“Наш месседж: у вас должно быть правительство, которое функционирует. У вас не может быть беспорядка", - сказал собеседник издания.

В противном случае, по его словам, поддержка со стороны международного сообщества будет ослабевать.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада не смогла проголосовать за выражение недоверия правительству Арсения Яценюка.

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18 февраля о выходе из коалиции объявила фракция "Батькивщина", а на следующий день - "Самопомич". В то же время лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что его политсила готова вернуться в коалицию.

Таким образом, пока коалиция состоит лишь из фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", при этом среди парламентариев есть разные мнения относительно того, существует ли коалиция вообще.

Сейчас в БПП обсуждается возможный состав нового правительства и новой коалиции. О переговорах по этому поводу заявлял лидер фракци Юрий Луценко.