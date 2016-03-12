Война не может быть оправданием отсутствия реформ в Украине - Минобороны Литвы

Такое заявление сделал директор департамента Министерства обороны Литвы Робертас Сапронас во время IV форума для молодежи, организованного Фондом «Открой Украину» совместно с Центром информации и документации НАТО в Украине и Фондом Фридриха Эберта.

Читайте такжеПайетт: Украина должна думать над реализацией реформ, а не о вопросе нового премьера"Я думаю, что война на востоке используется в качестве оправдание для непроведения реформ: сейчас у нас война, когда она закончится - тогда мы начнем реформы. Это не лучший ответ для оправданий. Существуют вещи, которые могут быть сделаны даже во время войны, особенно, когда страна находится в состоянии войны", - заявил Сапронас.