Война не может быть оправданием отсутствия реформ в Украине - Минобороны Литвы
13:53, 12 марта 2016Политика
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Война на Донбассе не может быть оправданием отсутствия реформ в Украине.
Украинским властям снова напоминают о необходимости проведения реформ / Фото 112.ua
Такое заявление сделал директор департамента Министерства обороны Литвы Робертас Сапронас во время IV форума для молодежи, организованного Фондом «Открой Украину» совместно с Центром информации и документации НАТО в Украине и Фондом Фридриха Эберта.
Читайте такжеПайетт: Украина должна думать над реализацией реформ, а не о вопросе нового премьера"Я думаю, что война на востоке используется в качестве оправдание для непроведения реформ: сейчас у нас война, когда она закончится - тогда мы начнем реформы. Это не лучший ответ для оправданий. Существуют вещи, которые могут быть сделаны даже во время войны, особенно, когда страна находится в состоянии войны", - заявил Сапронас.
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