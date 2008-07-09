Партия регионов требует от БЮТ разблокировать работу парламента

Партия регионов требует от Блока Юлии Тимошенко разблокировать работу парламента.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Партия регионов требует немедленного принятия законов, которые защитили бы граждан Украины. Подчеркиваем – нет сейчас более важной задачи, чем защита граждан Украины от сверхвысоких цен, порожденных инфляцией, от резкого снижения уровня жизни”, - отмечается в заявлении.

Вместе с этим “регионалы” отмечают, что не “понимают позицию БЮТ, который вместо немедленного принятия такого пакета законов заблокировал трибуну парламента, парализовав работу высшего законодательного органа страны”.

Партия регионов требует возобновления работы парламента, отмечается в заявлении.

”В горячие дни лета, когда один день год кормит, такая позиция является не только безответственной, но и преступной. Пусть коалиция, если она в состоянии, примет те законы, которые она считает нужными для Украины”, - отмечается в документе.

Также члены Партии регионов убеждены, что “коалиции уже не существует”.

”Нельзя делать весь народ заложником узкопартийного интереса БЮТ, который, боясь отчета правительства перед народом, боясь негативной оценки парламентом работы нынешнего Кабинета министров, цепляется за власть любой ценой и блокирует всю работу. Так не делают ответственные политики, так не ведут себя государственные люди. Призываем БЮТ к ответственности, к обязанности перед народом!”, – подытоживают “регионалы”.

Как сообщал УНИАН, депутаты от фракции БЮТ второй день подряд блокируют трибуну и президиум парламента.

Вчера лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что “бютовцы” будут блокировать работу ВР до того времени, пока первым вопросом не будут рассмотрены изменения в госбюджет на текущий год.