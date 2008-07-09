Яценюк второй раз за день закрыл заседание ВР

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК закрыл сегодняшнее пленарное заседание ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, следующее заседание парламента состоится завтра в 10.00.

Как сообщалось, А.Яценюк после 10:00 уже закрывал сегодняшнее пленарное заседание. Между тем около 11.40 депутаты возобновили свою работу с целью договориться относительно последующей работы. Однако согласованной позиции достичь не удалось.

Закрывая заседание, спикер сказал, что в дальнейшем будет проводить переговоры с руководителями фракций, чтобы «более-менее достойно завершить текущую сессию».

"Я не буду останавливать диалог и буду встречаться с каждым лидером фракции. До завтра до 10.00 пленарное заседание объявляю закрытым", - сказал А.Яценюк.