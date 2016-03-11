ГПУ принимает меры по конструктивному сотрудничеству с НАБУ в сфере уголовного производства

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Отмечается, что в последнее время директором НАБУ по согласованию с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и ст. 216 УПК Украины введена практика вынесения и направления для исполнения "решений об истребовании уголовных производств", расследуемых следователями органов прокуратуры.

"Указанная позиция не соответствует действующему уголовному процессуальному законодательству Украины, поскольку новый УПК Украины не предусматривает института истребования уголовных производств" (был отменен) и, соответственно, ни один способ реализации таких требований Кодексом не регламентирован", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно ч. 3 ст. 9 УПК Украины при осуществлении уголовного производства запрещено применять закон, противоречащий этому Кодексу.

В то же время, согласно Закону "О внесении изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уголовных дел, расследуемых следователями органов прокуратуры, досудебное расследование в уголовных процессах продолжает осуществляться следователями органов прокуратуры, которые пользуются такими полномочиями до окончания досудебного расследования.

Ввиду этого, по инициативе Главного следственного управления и управления правового обеспечения ГПУ "принимаются меры по разработке и введению законного механизма и способов направления следователями прокуратуры уголовных производств в другие правоохранительные органы, в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины".

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В качестве примера такого сотрудничества приводится то, что 9 февраля на основании обращения работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Главным следственным управлением ГПУ в соответствии с требованиями УПК Украины и Регламента ГПУ в САП были направлены материалы уголовного производства по факту вымогательства и получения представителями законодательной ветви власти от одного из бывших народных депутатов Украины неправомерной выгоды в сумме 6 млн долларов для решения вопроса о поручении расследования в нем детективам НАБУ.

9 марта указанное уголовное производство, "несмотря на его актуальность и подследственность НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратурой возвращено в Генпрокуратуру по мотивам якобы отсутствия оснований для определения подследственности за детективами Национального антикоррупционного бюро".

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Следовательно, досудебное расследование в этом уголовном производстве в дальнейшем проводится следователями Главного следственного управления ГПУ.

"Такие случаи, как свидетельствует практика, не единичны", - отметили в ГПУ.

Кроме того, отмечается, что в средствах массовой информации освещается позиция директора НАБУ о якобы неисполнении Главным следственным управлением ГПУ его "решения", согласованного с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об истребовании материалов уголовного производства по подозрению одного из работников Службы безопасности Украины в предоставлении неправомерной выгоды, связанной с незаконной добычей янтаря.

Так, в ГПУ отмечают, что это уголовное дело не относится к подследственности детективов НАБУ, поскольку сумма неправомерной выгоды значительно меньше 500 размеров минимальной заработной платы, а подозреваемый не относится к военнослужащим высшего офицерского состава СБУ.

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В то же время, Главное следственное управление и следственные подразделения подчиненных прокуратур выражают готовность к предоставлению полного доступа прокурорам Специализированной прокуратуры и детективам НАБУ к имеющимся материалам уголовных производств, в том числе указанному выше "янтарному" производству, исключительно в порядке и по основаниям, предусмотренным законом.

"Поскольку действующим законодательством Украины на достаточном уровне урегулирован порядок и способы отношений между правоохранительными органами в уголовных процессах, считаем, что вынесение руководителями и другими должностными лицами правоохранительных органов указанных вполне рабочих вопросов для обсуждения широкой общественностью, в том числе в социальных сетях (Фейсбук и другие), недопустимо и только повредит эффективному взаимодействию этих органов в борьбе с преступностью", - отметили в ГПУ.