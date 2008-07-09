Тимошенко обвиняет Верховную Раду в саботаже

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Верховная Рада саботирует принятие изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Правительство всеми возможными силами закрыло все теневые схемы и сделало так, чтобы четко и динамично росла экономика. Мы для страны дополнительно нашли 30,4 млрд. грн. для аграриев, для шахтеров, для строителей дорог, для судостроителей, для пенсионеров, для ветеранов, для инвалидов, для всех, кто работает в бюджетной сфере, мы нашли эти деньги и хотим их отдать стране. Но, к сожалению, в Верховной Раде саботируется этот процесс и не предоставляется возможность поставить на голосование проект закона о дополнениях в государственный бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что накануне аграрии Украины обратились к парламенту с просьбой о неотложном рассмотрении законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон Украины о госбюджете на 2008 год.

По ее словам, сегодня с аналогичным призывом к парламенту обратились шахтеры, профсоюзы, руководители крупных предприятий.

«Они обращаются сегодня к Партии регионов, к коммунистам и Блоку Литвина и говорят: если вы хотите добра, дайте дополнительные деньги отраслям и людям. И мы будем смотреть, как они на это реагируют», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.